سلبٌ بقوة السلاح وتعاطي مخدرات... أمن الدولة يوقف متورطين في الجنوب

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تنفذها مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار، أوقفت دورية تابعة لها الفلسطيني (ج. خ.)، بجرم تعاطي المخدرات ولإقدامه على سلب هاتف أحد المواطنين بقوة السلاح، حيث جرى ضبط السلاح المستخدم.



كما تم توقيف اللبناني (ع. أ.) بجرم تعاطي المخدرات، وضُبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف.



وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناءً لإشارة القضاء المختص.