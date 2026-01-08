بكمين محكم... توقيف نَشّال على متن دراجة آليّة مسروقة في سوق الأحد

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في جميع المناطق اللبنانيّة، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام أحد الأشخاص، على متن دراجة آليّة من نوع "سويت" لونها أبيض، من دون لوحة تسجيل، بنشل هاتف خلوي من إحدى السيّدات في محلة الدكوانة، وتوجّهه باتجاه سوق الأحد، أُعطيت الأوامر لدوريات المفرزة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعل وتوقيفه.وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بعد نصب كمين محكم له في محلة سوق الأحد، أثناء وجوده على متن الدراجة المذكورة، وتبيّن أنّه يُدعى م. م. (مواليد عام 2005، سوري).كما تبيّن أنّ الدراجة الآليّة التي كان يقودها مسروقة، وتبيّن أيضًا وجود عدّة محاضر ادّعاء بحقّه بجرم سرقة دراجات آليّة، موثّقة بمقاطع فيديو.وأُودِع الموقوف مع الدراجة الآليّة القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، كما اتّخذت الضحية صفة الادعاء الشخصي، وتمّ إعادة الهاتف الخلوي إليها، بناءً على إشارة القضاء المختص.