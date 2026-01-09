المديرية العامة لأمن الدولة تُعمّم صورة موقوف بجرم النصب والإحتيال

عمّمت المديرية العامة لأمن الدولة صورة المدعو (ح.ح.)، بناء لإشارة القضاء المختص، لإقدامه على تنفيذ عمليات نصب واحتيال بحق عدد من المواطنين.



ودعت المديرية العامة لأمن الدولة كل من وقع ضحية أعماله، إلى التواصل مع مكتب الشوف في المديرية العامة لأمن الدولة، الكائن في الدامور، على الرقم 25601629، أو الحضور شخصيًا إلى المركز، للإدلاء بما لديهم من معلومات واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.