‏تعميم صورة المفقود عبد الغني نبيه صندقلي: هل من يعرف عنه شيئًا؟

صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامة البلاغ الآتي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:



- عبد الغني نبيه صندقلي (مواليد عام 1972، لبناني)



الذي غادر مكان عمله بتاريخ 7-1-2026، الكائن في محلة بربور بالقرب من مدرسة الارشاد إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".