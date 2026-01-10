الأخبار
تعميم صورة موقوف بجرم فرض خوّات...

أمن وقضاء
2026-01-10 | 07:50
تعميم صورة موقوف بجرم فرض خوّات...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوف ع. م. (مواليد عام 1992، لبناني)
المطلوب للقضاء بجرائم فرض خوّات وإطلاق نار.

لذلك، تطلب المديريّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الاتّصال بفصيلة الغبيري في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 543256-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
     
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

موقوف

خوّات...

يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت
LBCI السابق

