يروّجان المخدّرات في غزير ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقفهما وتضبط كميّة منها

أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي أن وحدة الدرك الإقليمي في مفرزة استقصاء جبل لبنان أوقفت مروج مخدّرات في محلة غزير، وذلك بعد توافر معلومات للمفرزة قيام شخص بترويج المخدّرات في محلة غزير على متن دراجة آلية.



وأوضحت المديرية أنه بنتيجة التحرّيات وبالاستقصاءات التي أجرتها عناصر المفرزة، توصّلت إلى معرفة هويّـته وتمّكنت من توقيفه في المحلّة المذكورة على متن دراجة آلية نوع "V150"، وهو

ج. أ. (مواليد 1988، لبناني)

وأشارت الى أنها ضبطت معه 12 طبة بلاستيكية بداخلها مادة بيضاء مخدّرة، هاتف خلوي وقد تبيّن أنه يقوم بتوزيع المخدّرات على جانب الأوتوستراد بواسطة شخص ملقّب بـ"الشحرور".

ولفتت المديرية الى أنه في سياق متّصل، بعد توافر معلومات للمفرزة عن قيام شخص آخر بترويج المخدّرات في المحلة ذاتها، تمكنت من تحديد هويّته، وبعملية نوعية تمّ توقيفه ويدعى

م. ع. (مواليد عام 1988، لبناني)

وعُثِرَ بحوزته على12 طبة بلاستيكية لون أسود، بداخلها مادة الباز طبّتَين بلاستيكيّتين بداخلهما مادة الكوكايين هاتف خلوي ومبلغ مالي.

وأكدت المديرية أنهما أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.