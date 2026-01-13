الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
0
o
الجنوب
12
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
0
o
الجنوب
12
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غادرت ولم تعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2026-01-13 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غادرت ولم تعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة فاطمة حسين الأكومة (مواليد عام 1996، لبنانيّة) التي غادرت منذ شهر ونصف منزل زوجها الكائن في بلدة مشحا - عكّار إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
مفقودة
فاطمة حسين الأكومة
التالي
الجيش: توقيف مواطن في طبرجا لترويجه المخدرات وآخر في إيعات
مجلس القضاء الأعلى يصدر تقريرا عن القضاء العدلي في لبنان ٢٠١٩ - ٢٠٢٤
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-14
غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2025-12-14
غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
0
أمن وقضاء
2025-12-29
غادر ولم يعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
2025-12-29
غادر ولم يعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
0
أمن وقضاء
2025-11-28
غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
أمن وقضاء
2025-11-28
غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
0
أمن وقضاء
2025-10-28
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2025-10-28
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مذكرة قضائية جديدة بحق رياض سلامة... متى التوقيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مذكرة قضائية جديدة بحق رياض سلامة... متى التوقيف؟
0
أمن وقضاء
13:31
الجيش: توقيف مواطن في طبرجا لترويجه المخدرات وآخر في إيعات
أمن وقضاء
13:31
الجيش: توقيف مواطن في طبرجا لترويجه المخدرات وآخر في إيعات
0
أمن وقضاء
08:49
مجلس القضاء الأعلى يصدر تقريرا عن القضاء العدلي في لبنان ٢٠١٩ - ٢٠٢٤
أمن وقضاء
08:49
مجلس القضاء الأعلى يصدر تقريرا عن القضاء العدلي في لبنان ٢٠١٩ - ٢٠٢٤
0
أمن وقضاء
06:43
المساعدون القضائيون نفذوا اعتكافا تحذيريا في اليوم الأول من "أسبوع الغضب"
أمن وقضاء
06:43
المساعدون القضائيون نفذوا اعتكافا تحذيريا في اليوم الأول من "أسبوع الغضب"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-09
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-09
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
0
حال الطقس
2026-01-11
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
حال الطقس
2026-01-11
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
0
أخبار لبنان
2026-01-02
متري: ما يتم تداوله عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق
أخبار لبنان
2026-01-02
متري: ما يتم تداوله عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق
0
خبر عاجل
2025-12-29
السفير المصري علاء موسى: أهنّئ الحكومة اللبنانية على نجاحها في إقرار قانون الفجوة الماليّة الذي يُعتبر خطوة مهمّة يعقبها المزيد من الخطوات
خبر عاجل
2025-12-29
السفير المصري علاء موسى: أهنّئ الحكومة اللبنانية على نجاحها في إقرار قانون الفجوة الماليّة الذي يُعتبر خطوة مهمّة يعقبها المزيد من الخطوات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات لبنان على google maps
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات لبنان على google maps
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
صعود حاد في سندات اليوروبوندز اللبنانية... هذه هي الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
صعود حاد في سندات اليوروبوندز اللبنانية... هذه هي الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٢٠٢٥: هذا ما اُدخل إلى خزينة الدولة في هذا العام
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٢٠٢٥: هذا ما اُدخل إلى خزينة الدولة في هذا العام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مذكرة قضائية جديدة بحق رياض سلامة... متى التوقيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مذكرة قضائية جديدة بحق رياض سلامة... متى التوقيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الصومال تُسقِط اتفاقيات الإمارات… وأرض الصومال تتحدّى مقديشو
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الصومال تُسقِط اتفاقيات الإمارات… وأرض الصومال تتحدّى مقديشو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قلق تعيشه كوبا جراء تهديدات ترامب... ورئيسها مستعد لتقديم روحه
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قلق تعيشه كوبا جراء تهديدات ترامب... ورئيسها مستعد لتقديم روحه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
2
آخر الأخبار
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
آخر الأخبار
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
3
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
4
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
5
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
6
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
7
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
8
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More