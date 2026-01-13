غادرت ولم تعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة فاطمة حسين الأكومة (مواليد عام 1996، لبنانيّة) التي غادرت منذ شهر ونصف منزل زوجها الكائن في بلدة مشحا - عكّار إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.