مجلس القضاء الأعلى زار قصري العدل في محافظتي النبطية والجنوب- صيدا مطلعا على ظروف العمل

في إطار متابعته لسير العمل في المحاكم ولأوضاع القضاة، زار مجلس القضاء الأعلى قصري العدل في محافظتي النبطية والجنوب- صيدا.



كما تفقد المجلس قصري العدل المذكورين، واجتمع مع القضاة الذين نقلوا اليه الأوضاع والمخاطر والصعوبات التي يواجهونها خلال أدائهم لمهامهم، إضافةً الى ظروف العمل المعنوية والمادية الصعبة، التي لا تأتلف مع مقومات العمل القضائي السليم.



وعرض المجلس للحلول التي يعمل عليها بالتعاون مع وزير العدل بهذا الصدد.

