الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
أمن وقضاء
2026-01-16 | 14:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
صدر عن المديرية العامة لامن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة ، البيان الآتي:
في إطار المتابعة والملاحقة المستمرّتَين لشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، وبعد تنفيذ عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة المواطن اللبناني أ.ح. بجرم التواصل مع العدو الإسرائيلي.
وبنتيجة التحقيقات الأولية، إعترف الموقوف بتواصله مع العدو منذ مطلع عام 2024 عبر تطبيقات إلكترونية مثبّتة على هاتفه الخلوي، عارضًا تقديم خدمات والعمل لمصلحة جهاز الموساد.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة النيابة العامة العسكرية.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
ومراقبة
توقيف
لبناني
التواصل
الجيش
الاسرائيلي
التالي
لغاية 25/1/2026... لجان المساعدين القضائيين تعلن الاستمرار في الاعتكاف في كل قصور العدل
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-16
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
أمن وقضاء
2025-12-16
توقيف 3 أشخاص بجرم سرقة سيارات بطريقة احتيالية وبيعها بعد تزوير أوراقها
0
أمن وقضاء
2026-01-04
الجيش يوقف مواطنًا لارتكابه جريمة قتل بعد سلسلة عمليات رصد ودهم
أمن وقضاء
2026-01-04
الجيش يوقف مواطنًا لارتكابه جريمة قتل بعد سلسلة عمليات رصد ودهم
0
آخر الأخبار
2025-12-05
المتحدثة باسم اليونيفيل للجزيرة: سنبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار ومراقبة الوضع في جنوب لبنان حتى نهاية عام 2026
آخر الأخبار
2025-12-05
المتحدثة باسم اليونيفيل للجزيرة: سنبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار ومراقبة الوضع في جنوب لبنان حتى نهاية عام 2026
0
خبر عاجل
2025-11-21
توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم
خبر عاجل
2025-11-21
توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:44
لغاية 25/1/2026... لجان المساعدين القضائيين تعلن الاستمرار في الاعتكاف في كل قصور العدل
أمن وقضاء
16:44
لغاية 25/1/2026... لجان المساعدين القضائيين تعلن الاستمرار في الاعتكاف في كل قصور العدل
0
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
0
أمن وقضاء
13:13
يستدرج ضحاياه من خلال أحد التطبيقات ليسلبهم... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
13:13
يستدرج ضحاياه من خلال أحد التطبيقات ليسلبهم... وهذا ما حلّ به
0
أمن وقضاء
10:35
مصادر لرويترز: لبنان يعتقل سوريا ساعد في تحويل أموال لمقاتلين موالين للأسد
أمن وقضاء
10:35
مصادر لرويترز: لبنان يعتقل سوريا ساعد في تحويل أموال لمقاتلين موالين للأسد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
0
أخبار دولية
2026-01-13
انطلاق محاكمة الإيرانية مهدية إسفندياري المحتمل مبادلتها بفرنسيين تحتجزهما طهران
أخبار دولية
2026-01-13
انطلاق محاكمة الإيرانية مهدية إسفندياري المحتمل مبادلتها بفرنسيين تحتجزهما طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
0
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
2
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
3
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
4
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
5
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
6
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
أخبار دولية
14:09
الشرع يُصدر مرسومًا: المواطنون السوريون الكرد جزءٌ أساسيٌ وأصيلٌ من الشعب السوري
7
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
أمن وقضاء
14:23
الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة
8
أخبار لبنان
08:02
عون عرض مع السفير كرم للتحضيرات قبل اجتماع "الميكانيزم"
أخبار لبنان
08:02
عون عرض مع السفير كرم للتحضيرات قبل اجتماع "الميكانيزم"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More