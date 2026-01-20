الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
البقاع
-5
o
الجنوب
9
o
الشمال
6
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
10
o
البقاع
-5
o
الجنوب
9
o
الشمال
6
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتيل جراء حادث سير بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الغازية باتجاه صيدا
أمن وقضاء
2026-01-20 | 14:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قتيل جراء حادث سير بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الغازية باتجاه صيدا
قتل شخص جراء حادث سير على اوتوستراد الغازية باتجاه صيدا بين مركبة ودراجة نارية.
وعملت سيارات الإسعاف على نقل الجثة الى احد المستشفيات في المنطقة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
سيارة
ودراجة
نارية
اوتوستراد
الغازية
باتجاه
التالي
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:51
ترامب معلقا على غرينلاند: سنعمل على شيء سيسعد أميركا وحلف الأطلسي
أخبار دولية
16:51
ترامب معلقا على غرينلاند: سنعمل على شيء سيسعد أميركا وحلف الأطلسي
0
آخر الأخبار
16:50
تحليق مسير على علو منخفض فوق الخرايب وعدلون
آخر الأخبار
16:50
تحليق مسير على علو منخفض فوق الخرايب وعدلون
0
آخر الأخبار
16:49
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير على تلة حمامص
آخر الأخبار
16:49
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير على تلة حمامص
0
آخر الأخبار
16:16
واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط في الكاريبي
آخر الأخبار
16:16
واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط في الكاريبي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
0
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
0
أمن وقضاء
12:14
قوى الأمن تعمم أوصاف جثّة امرأة تعرّضت لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار
أمن وقضاء
12:14
قوى الأمن تعمم أوصاف جثّة امرأة تعرّضت لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار
0
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:29
فيتش: أي تحول في نقل النفط الإيراني من "أسطول الظل" إلى الناقلات العادية لا يزال يمثل مخاطرة
آخر الأخبار
09:29
فيتش: أي تحول في نقل النفط الإيراني من "أسطول الظل" إلى الناقلات العادية لا يزال يمثل مخاطرة
0
أخبار دولية
13:49
ترامب يقول إنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا
أخبار دولية
13:49
ترامب يقول إنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا
0
فنّ
10:59
هازال كايا تشيد بلونا كرم: "موهوبة ورائعة جداً" (صورة)
فنّ
10:59
هازال كايا تشيد بلونا كرم: "موهوبة ورائعة جداً" (صورة)
0
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
0
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
2
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
3
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
5
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
6
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
7
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
8
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More