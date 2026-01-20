قتيل جراء حادث سير بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الغازية باتجاه صيدا

قتل شخص جراء حادث سير على اوتوستراد الغازية باتجاه صيدا بين مركبة ودراجة نارية.



وعملت سيارات الإسعاف على نقل الجثة الى احد المستشفيات في المنطقة.