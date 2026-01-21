الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة
أمن وقضاء
2026-01-21 | 09:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:
- ابتداءً من 22 /1 /2026 ولغاية 31 /12 /2026 ضمنًا، من الساعة 8.00 حتى الساعة 18.00 من كل يوم، في مركز تدريب ثكنة سعيد الخطيب - حمانا.
- ابتداءً من 22 /1/ 2026 ولغاية 31 /12 /2026 ضمنًا، في حقل تدريب وادي بروما – جرد الصويري.
- ابتداءً من 22 /1 /2026 ولغاية 31 /3 /2026 ضمنًا، من الساعة 8.00 حتى الساعة 24.00 من كل يوم، في مناطق: العاقورة - جبيل، وطى الجوز - كسروان، عيون السيمان - كسروان، القاع – بعلبك، حامات – البترون.
- ابتداءً من 23 /1 /2026 ولغاية 28 /1 /2026 ضمنًا، من الساعة 6.00 حتى الساعة 18.00 من كل يوم في منطقة وطى الجوز – كسروان.
- بتواريخ 9 و20 و27 /2 /2026 من الساعة 8.00 حتى الساعة 14.00 في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات.
تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تمارين
تدريبية
مناطق
مختلفة
التالي
الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا
اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية في اليرزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-09
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة وطى الجوز - كسروان
أمن وقضاء
2025-12-09
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة وطى الجوز - كسروان
0
أمن وقضاء
2025-12-04
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - العاقورة
أمن وقضاء
2025-12-04
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة - العاقورة
0
أمن وقضاء
2025-11-16
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا
أمن وقضاء
2025-11-16
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا
0
أخبار لبنان
2025-12-04
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
أخبار لبنان
2025-12-04
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:08
الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا
خبر عاجل
12:08
الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا
0
أمن وقضاء
09:16
اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية في اليرزة
أمن وقضاء
09:16
اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية في اليرزة
0
أمن وقضاء
06:36
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من العطور المقلدة
أمن وقضاء
06:36
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من العطور المقلدة
0
أمن وقضاء
04:44
تدابير سير في شارع المأمون باتّجاه البسطة بسبب أعمال تزفيت
أمن وقضاء
04:44
تدابير سير في شارع المأمون باتّجاه البسطة بسبب أعمال تزفيت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:37
ترامب يجتمع مع زعماء بولندا وسويسرا ومصر في دافوس
أخبار دولية
11:37
ترامب يجتمع مع زعماء بولندا وسويسرا ومصر في دافوس
0
أخبار لبنان
2026-01-19
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
أخبار لبنان
2026-01-19
كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري
0
منوعات
08:58
لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة
منوعات
08:58
لغز بناء الهرم الأكبر في الجيزة يقترب من الحل… أدلة جديدة تكشف كيف تم بناؤه وكيف رُفعت الحجارة بسرعة مذهلة
0
أخبار لبنان
2026-01-08
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
أخبار لبنان
2026-01-08
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
أخبار لبنان
07:23
باسيل: أكدنا احترام المهل الدستورية والقانون النافذ
0
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
أخبار لبنان
07:14
بو صعب: على الحكومة أن تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي
0
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
0
أخبار دولية
03:41
فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة
أخبار دولية
03:41
فون دير لايين: نعيش اليوم في عالم تحكمه القوة الفجّة
0
أخبار دولية
03:32
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
03:32
وزير الخزانة الأميركي: على الأوروبيين تفادي أي رد فعل "غاضب" بشأن غرينلاند
0
أخبار دولية
01:15
فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية
أخبار دولية
01:15
فنزويلا تعلن أنها ستستخدم عائدات النفط المباع إلى الولايات المتحدة لدعم العملة الوطنية
0
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
2
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
3
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
4
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
5
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
6
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
7
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
8
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More