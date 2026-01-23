جدول جديد لأسعار المحروقات...

ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 9000 ليرة لبنانية والمازوت 14000 ليرة.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- البنزين 95 أوكتان: 1.335.000 ليرة لبنانية



- البنزين 98 أوكتان: 1.372.000 ليرة لبنانية



- المازوت: 1.262.000 ليرة لبنانية



- الغاز: 1.221.000 ليرة لبنانية