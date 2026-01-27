الأخبار
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

أمن وقضاء
2026-01-27 | 11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

داهمت دورية من مديرية أمن الدولة في الجنوب مبنى بلدية صيدا، وفتحت تحقيقًا بإشراف النيابة العامة المالية، على خلفية شبهات اختلاس من صندوق البلدية.

وبحسب معلومات الـLBCI، تبين أن قيمة المبالغ المختلسة تجاوزت مئات الملايين من الليرات اللبنانية.

وفي هذا الإطار، يستمع المحققون حاليا إلى إفادة أمينة الصندوق ورئيس المصلحة، إضافةً إلى عدد من الموظفين والمسؤولين المعنيين لجلاء ملابسات القضية.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

أمن الدولة

بلدية

صيدا

اختلاس

