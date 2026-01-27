الأخبار
بيان من بلدية صيدا... هذا ما جاء فيه
أمن وقضاء
2026-01-27 | 13:32
بيان من بلدية صيدا... هذا ما جاء فيه
نفت بلدية صيدا نفيًا قاطعًا ما جرى تداوله من أخبار عن قيام جهاز أمن الدولة بتطويق مبنى البلدية، كما نفت جملة من المعلومات غير الدقيقة التي رافقت هذا التداول، ولا سيّما استخدام شعار البلدية في ترويج سيناريوهات لا تمتّ إلى الواقع والحقيقة بصلة.
وأكدت بلدية صيدا في هذا السياق أنّ الإجراءات التي قام بها جهاز أمن الدولة جرت وفق الأصول القانونية المعتمدة، وبحرفية تامة، وبالتعاون الكامل والتنسيق المباشر مع رئيس البلدية، ومن دون أي مظاهر أمنية استثنائية أو تعطيل لسير العمل البلدي.
كما أوضحت أنّها كانت قد باشرت منذ أكثر من شهر، وبناءً على التقارير المقدّمة من موظفي المصلحة الإدارية والمالية في البلدية، التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أمينة الصندوق، مع متابعة حثيثة لهذا الملف بكلّ جدّية ومسؤولية.
وفي هذا الإطار، وبموجب محضر جلسة المجلس البلدي رقم (11) تاريخ 19/11/2025، شكّل رئيس بلدية صيدا لجنة استجواب وتحقيق داخلي بقرار رسمي، كما جرى تكليف محامي البلدية بمتابعة الملف قانونيًا. كذلك تم التواصل والتنسيق مع إحدى الجهات الرسمية المختصّة، ولا سيّما مجلس الخدمة المدنية، للوقوف على الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها، وفقًا للأصول والقوانين المرعية الإجراء.
وأكدت تعاونها الكامل مع القضاء ومع الأجهزة الأمنية المختصّة، وتضع جميع المستندات والملفات المطلوبة بتصرّف الجهات المعنية، التزامًا منها بمبدأ الشفافية، وحرصًا على كشف الحقيقة كاملة، واتخاذ ما يلزم بحق أي مخالفة أو تقصير يثبته التحقيق.
كما شدّدت البلدية على احترامها لمسار التحقيقات القضائية الجارية، وامتناعها عن إصدار أي أحكام مسبقة، مؤكّدةً في الوقت نفسه أنّ حماية المال العام وصون الإدارة البلدية من أي شبهة فساد تشكّل أولوية ثابتة لا مساومة عليها.
وطمأنت الرأي العام وأبناء المدينة أنّها ستُطلع المواطنين على أي مستجدّات رسمية في حينه، ضمن ما يسمح به القانون وسير التحقيقات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بلدية
صيدا...
التالي
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
السابق
أخبار لبنان
2025-12-15
بيان لمجلس القضاء الأعلى... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-12-15
بيان لمجلس القضاء الأعلى... وهذا ما جاء فيه
0
أخبار لبنان
2025-12-23
بيان لمجلس القضاء الاعلى تعقيباً على إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-12-23
بيان لمجلس القضاء الاعلى تعقيباً على إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي... هذا ما جاء فيه
0
اقتصاد
2025-12-15
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
اقتصاد
2025-12-15
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
0
أخبار لبنان
2025-12-26
تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها
أخبار لبنان
2025-12-26
تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
0
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
0
أمن وقضاء
09:24
تعميم صورة شخص مجهول الهويّة أقدم على صدم سيّدة وفرّ إلى جهة مجهولة... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:24
تعميم صورة شخص مجهول الهويّة أقدم على صدم سيّدة وفرّ إلى جهة مجهولة... هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
آخر الأخبار
2026-01-13
مكتب فضل الله: الثلاثاء المقبل أول أيام شهر شعبان
آخر الأخبار
2026-01-13
مكتب فضل الله: الثلاثاء المقبل أول أيام شهر شعبان
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-19
إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-19
إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
0
آخر الأخبار
11:29
النائب ميشال معوض: وصلتنا في آخر لحظة من وزير المال وليس من الحكومة إضافات على الموازنة ما يشكل مسّاً بصلاحيات السلطة التنفيذية من جهة وعودة لممارسات تخالف الدستور من جهة ثانية وأطالب بردّ هذه الإضافات واعادة ارسالها الى مجلس النواب كمشاريع قوانين حس
آخر الأخبار
11:29
النائب ميشال معوض: وصلتنا في آخر لحظة من وزير المال وليس من الحكومة إضافات على الموازنة ما يشكل مسّاً بصلاحيات السلطة التنفيذية من جهة وعودة لممارسات تخالف الدستور من جهة ثانية وأطالب بردّ هذه الإضافات واعادة ارسالها الى مجلس النواب كمشاريع قوانين حس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب
1
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
2
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
5
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
6
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
7
اسرار
23:39
اسرار الصحف 27-01-2026
اسرار
23:39
اسرار الصحف 27-01-2026
8
أخبار دولية
14:36
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل
أخبار دولية
14:36
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل
