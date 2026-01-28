الأخبار
الجمارك اللبنانية تضبط مواد غذائية وتبغية مهربة في صيدا

أمن وقضاء
2026-01-28 | 06:02
الجمارك اللبنانية تضبط مواد غذائية وتبغية مهربة في صيدا
الجمارك اللبنانية تضبط مواد غذائية وتبغية مهربة في صيدا

ضبطت الجمارك اللبنانية - ضابطة صيدا كمية من الأجبان و الألبان المهرّبة و دون تواريخ صلاحية، بالإضافة الى كمية من المواد التبغية الاجنبية المهربة.

وتم اقتياد المخالفين مع المضبوطات الى مركز مفرزة البلدة و التبليغات صيدا و مفرزة صور البرية لإجراء المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

اللبنانية

غذائية

وتبغية

مهربة

