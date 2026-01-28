الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجمارك اللبنانية تضبط مواد غذائية وتبغية مهربة في صيدا
أمن وقضاء
2026-01-28 | 06:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجمارك اللبنانية تضبط مواد غذائية وتبغية مهربة في صيدا
ضبطت الجمارك اللبنانية - ضابطة صيدا كمية من الأجبان و الألبان المهرّبة و دون تواريخ صلاحية، بالإضافة الى كمية من المواد التبغية الاجنبية المهربة.
وتم اقتياد المخالفين مع المضبوطات الى مركز مفرزة البلدة و التبليغات صيدا و مفرزة صور البرية لإجراء المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
اللبنانية
غذائية
وتبغية
مهربة
التالي
الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري
قوى الأمن: توقيف سارق درّاجة آليّة بالجرم المشهود في الكحّالة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-20
الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة
أمن وقضاء
2025-12-20
الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة
0
أخبار لبنان
2025-12-13
الجمارك تضبط متممات غذائية مهرّبة في مستودع في صيدا
أخبار لبنان
2025-12-13
الجمارك تضبط متممات غذائية مهرّبة في مستودع في صيدا
0
أمن وقضاء
2025-12-16
الجمارك: ضبط مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البقاع وألبسة مهرّبة في صيدا
أمن وقضاء
2025-12-16
الجمارك: ضبط مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البقاع وألبسة مهرّبة في صيدا
0
أمن وقضاء
2025-12-11
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من الدخان والمواد الغذائية المهربة
أمن وقضاء
2025-12-11
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من الدخان والمواد الغذائية المهربة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:44
الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري
أمن وقضاء
06:44
الأمن العام: توقيف شبكة تركية لتهريب المخدرات في مطار رفيق الحريري
0
أمن وقضاء
03:34
قوى الأمن: توقيف سارق درّاجة آليّة بالجرم المشهود في الكحّالة
أمن وقضاء
03:34
قوى الأمن: توقيف سارق درّاجة آليّة بالجرم المشهود في الكحّالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
0
أمن وقضاء
13:32
بيان من بلدية صيدا... هذا ما جاء فيه
أمن وقضاء
13:32
بيان من بلدية صيدا... هذا ما جاء فيه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:54
النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: أقترح أن تدعو الدولة اللبنانية قيادة حزب الله إلى جلسة مصارحة "لنعرف حالنا لا عم نقدر نعيش ولا عم نفدر نعمل اقتصاد أو تطوير "
خبر عاجل
04:54
النائب سامي الجميّل في مجلس النواب: أقترح أن تدعو الدولة اللبنانية قيادة حزب الله إلى جلسة مصارحة "لنعرف حالنا لا عم نقدر نعيش ولا عم نفدر نعمل اقتصاد أو تطوير "
0
أخبار دولية
08:00
نتنياهو خلال تشييع آخر رهينة أُعيد جثمانه: أعداء إسرائيل "سيدفعون ثمنا باهظا"
أخبار دولية
08:00
نتنياهو خلال تشييع آخر رهينة أُعيد جثمانه: أعداء إسرائيل "سيدفعون ثمنا باهظا"
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-22
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-22
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
0
أخبار لبنان
2026-01-23
سلام للـLBCI: ماكرون أكد دعم الحكومة في الإصلاحات وخصوصا قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
2026-01-23
سلام للـLBCI: ماكرون أكد دعم الحكومة في الإصلاحات وخصوصا قانون الفجوة المالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
أخبار لبنان
07:36
نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات
0
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
أخبار لبنان
07:27
تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
تقارير نشرة الاخبار
07:12
مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي
0
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
0
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
أخبار دولية
06:32
رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات
0
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
أخبار دولية
06:27
وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل
0
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
أخبار لبنان
06:23
زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!
0
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
أخبار دولية
06:16
عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا
0
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
أخبار لبنان
06:13
قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
02:21
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
2
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
اخبار البرامج
15:30
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
5
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
أخبار لبنان
05:18
بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات
6
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
خبر عاجل
16:21
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
7
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
أخبار لبنان
05:10
أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل
8
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
أخبار لبنان
13:14
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More