الجمارك اللبنانية تضبط مواد غذائية وتبغية مهربة في صيدا

ضبطت الجمارك اللبنانية - ضابطة صيدا كمية من الأجبان و الألبان المهرّبة و دون تواريخ صلاحية، بالإضافة الى كمية من المواد التبغية الاجنبية المهربة.وتم اقتياد المخالفين مع المضبوطات الى مركز مفرزة البلدة و التبليغات صيدا و مفرزة صور البرية لإجراء المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص.