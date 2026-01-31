جمارك الشمال تضبط عدسات ولوازمها مع مانغا مهربة

في إطار عمل المديرية العامة للجمارك -ضابطة طرابلس في مجال مكافحة التهريب، ضبطت دورية من مفرزة البلدة والتبليغات كمية 2100 زوج عدسات مع لوازمها دون أوراق نظامية.كما ضبطت قوة من شعبة طرابلس للمكافحة البرية كمية كبيرة من المانغا المهربة،وبوشر التحقيق مع المعنيين لإجراء المقتضى القانوني.وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لحماية المستهلك والأمن الغذائي ومنع ضياع الرسوم على خزينة الدولة.