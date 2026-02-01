الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1 /2 /2026، ما بين الساعة 8,00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة – مرجعيون.