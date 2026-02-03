الجيش: عمليات دهم وضبط سلاح متوسط في منطقة القصر – الهرمل

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش دهمت منزل أحد المطلوبين بجرم ترويج المخدرات في منطقة القصر – الهرمل.



وأوضحت أنه خلال عملية الدهم، ضبطت الوحدة سلاحًا متوسطًا داخل أحد الأبنية.



وأكدت أن الوحدة سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.