الأمن العام يحذّر المواطنين من تقديم معلومات شخصية دون التحقق من الجهة المعنية

لفتت المديرية العامة للأمن العام عناية المواطنين اللبنانيين الى "ضرورة الإمتناع عن تعبئة أي إستمارات أو تقديم أي معلومات شخصية من دون التحقق المسبق من هوية الجهة المعنية وطبيعة عملها ومركزها الرئيسي لما يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بجمع واستغلال البيانات الشخصية لصالح العدو الإسرائيلي".