فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
2026-02-03 | 16:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامة أنه بناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام عدد من الأشخاص في محلة كترمايا بإجراء وكالات مزوّرة باسم كاتب عدل وهمي بغية بيع وشراء سيارات على نطاق واسع، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت عناصر هذه الفصيلة من كشف هويات عدد من المتورطين وتوقيفهم، وهم كل من:
– ه. ح. (مواليد عام 1978، لبناني)
– م. ح. (مواليد عام 2007، لبناني)
– ع. ش. (مواليد عام 2003، لبناني).
وأفادت المديرية بأنه بالحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم بالاشتراك مع آخرين، العمل جار لتوقيفهم. وأُجري المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
فصيلة شحيم
تزوير
سيارات
التالي
ينتحل صفة أمنية ليسرق أموال المارة على الطرقات... هكذا كشفت هويته وأوقف في دوحة عرمون
إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة
السابق
