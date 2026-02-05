الأخبار
كلوريتس مزوّرة بقبضة جمارك صيدا
أمن وقضاء
2026-02-05 | 12:05
كلوريتس مزوّرة بقبضة جمارك صيدا
ضبطت جمارك صيدا كميات كبيرة من علكة الكلوريتس المزوّرة والمهربة خلال عملية تفتيش مستودع في محلة الغازية، حيث تم حجز المضبوطات واقتيدت مع المخالف الى مركز شعبة المكافحة البرية صيدا الكائن في الزهراني لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه باشراف القضاء المختص.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الرقابة المستمرة لحماية السلامة العامة ومنع تداول مواد غير مطابقة للمواصفات.
