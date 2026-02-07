أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – البقاع، في بيان، انها نفذت عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة، والتي كانت تتم عبر الاستفادة غير القانونية من التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية، وذلك بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع .



وأكدت المديرية أن العملية، التي جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مستمرة، أدت إلى توقيف عدد من المتورطين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للتوصل إلى توقيف جميع المعتدين والمتسببين بهذه المخالفات" .



وأوضحت المديرية العامة لأمن الدولة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المال العام وضمان استقرار شبكة الكهرباء، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على الخدمات الكهربائية للمواطني.

