الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:



- ابتداءً من 9/2/2026 ولغاية 20/2/2026 ضمنًا، من الساعة 9:00 حتى الساعة 18:00 من كل يوم، في منطقة عيون السيمان- كسروان.



- ابتداءً من 9/2/2026 ولغاية 12/3/2026 ضمنًا، نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا – الكورة.



- بتواريخ 9 و20 و27/2/2026 من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:00 في منطقة العاقورة – جبيل.



وتتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



لذا، دعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.