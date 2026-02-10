عملة مزيفة ونصب واحتيال بمئات آلاف الدولارات… وأمن الدولة يوقف المتورّط

تابعةً للجهود الأمنية التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية، بتاريخ ٢–٢ ٢٠٢٦ أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا في أمن الدولة المدعو (أ. ن.) فلسطيني الجنسية لإقدامه على ترويج عملة أميركية مزيفة، إضافة إلى تنفيذه أعمال نصب واحتيال بلغت قيمتها أكثر من أربعمائة ألف دولار أميركي.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بالتنسيق مع القضاء المختص.