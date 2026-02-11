قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، ورود رسائل إلكترونية ونصية إلى أفراد وجهات محلّيّة، يَدّعي مرسلوها أنّهم من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، تتضمن محاولات تهديد أو ابتزاز، قد تهدف إلى جمع معلومات أو إثارة البلبلة بين المواطنين.



لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عدم الرّد أو التفاعل مع هذه الرسائل تحت أي ظرف، مع الإبلاغ عنها فورًا إلى القطعات الأمنية المعنية، لِما لذلك من أثرٍ في الحد من فرص استغلال المواطنين أو المؤسسات وتعزيز الأمن السيبراني الوطني.



وأكدت أن الإبلاغ الفوري عن هذه الرسائل المشبوهة يساهم في درء المخاطر وحماية المواطنين والمؤسسات وتعزيز السلامة الرقمية.