قوى الأمن: دهم شقّتَين في الشياح وتوقيف متورّطَين وضبط أسلحة حربية وذخائر معدّة للتخزين والاتجار
أمن وقضاء
2026-02-13 | 02:40
قوى الأمن: دهم شقّتَين في الشياح وتوقيف متورّطَين وضبط أسلحة حربية وذخائر معدّة للتخزين والاتجار
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان – وحدة الشرطة القضائية، تفيد بوجود شقتين في محلة الشياح، تعود ملكيتهما لأحد الأشخاص، يتم من خلالهما تخزين الأسلحة الحربية وصيانتها والاتجار بها.
بتاريخ 30-1-2026، قامت قوة من المكتب بمداهمة الشقتين، وأسفرت العملية عن توقيف كل من:
أ. ح. (مواليد عام 1986، لبناني)
ف. س. (مواليد 1965، لبناني)
ع. ب. (مواليد 1961، لبناني)
غ. ج. (مواليد 1967، لبناني)
ح. خ. (مواليد عام 1952، لبناني)
وضبطت خلال الدهم:
كمية من البنادق والمسدسات الحربية المختلفة الصالحة للاستعمال، إضافةً إلى مسدسات مفككة معدّة للخرط، وذخائر متنوعة العيارات صالحة للاستعمال، ومماشط بنادق ومسدسات، وقطع لصيانة الأسلحة، وتحف خشبية وأثرية، ودراجتين آليتين.
تم توقيف (أ. ح.) و(ف. س.)، فيما تُرك الآخرون لقاء سندات إقامة، وخُتمت الشقتان بالشمع الأحمر، وحُجزت الدراجتان بناءً على إشارة القضاء المختص".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
شقّتَين
الشياح
وتوقيف
متورّطَين
أسلحة
حربية
وذخائر
معدّة
للتخزين
والاتجار
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات وأمن الدولة يوقفهما
السابق
0
أمن وقضاء
2026-02-02
عملية دهم وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية وتوقيف شخصَين في كامد اللوز وراشيا – البقاع
أمن وقضاء
2026-02-02
عملية دهم وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية وتوقيف شخصَين في كامد اللوز وراشيا – البقاع
0
أمن وقضاء
2026-02-01
عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية
أمن وقضاء
2026-02-01
عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية
0
أمن وقضاء
2026-01-16
توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
2026-01-16
توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
0
أمن وقضاء
2026-02-05
الجيش: عملية دهم وضبط كمية من الذخائر الحربية والرمانات اليدوية
أمن وقضاء
2026-02-05
الجيش: عملية دهم وضبط كمية من الذخائر الحربية والرمانات اليدوية
0
أمن وقضاء
00:57
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات وأمن الدولة يوقفهما
أمن وقضاء
00:57
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات وأمن الدولة يوقفهما
0
أخبار لبنان
13:21
الجيش يوقف مروجي مخدرات في حارة حريك والضاحية وجونيه ويصادر أسلحة ومخدرات
أخبار لبنان
13:21
الجيش يوقف مروجي مخدرات في حارة حريك والضاحية وجونيه ويصادر أسلحة ومخدرات
0
أمن وقضاء
11:44
الجمارك توقف فانا في النبي شيت وعلى متنه 28 سوريا دخلوا خلسة
أمن وقضاء
11:44
الجمارك توقف فانا في النبي شيت وعلى متنه 28 سوريا دخلوا خلسة
0
أمن وقضاء
11:38
مداهمات لضابطة شتورا في الجمارك... وإتلاف كميات من الأجبان غير المطابقة للمواصفات
أمن وقضاء
11:38
مداهمات لضابطة شتورا في الجمارك... وإتلاف كميات من الأجبان غير المطابقة للمواصفات
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05
المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05
المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم
0
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": تم حصر السلاح في جنوب الليطاني وهناك احتواء للسلاح "بالحد الأدنى" في شمال الليطاني
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": تم حصر السلاح في جنوب الليطاني وهناك احتواء للسلاح "بالحد الأدنى" في شمال الليطاني
0
أخبار دولية
2026-02-05
اردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى صراع
أخبار دولية
2026-02-05
اردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى صراع
0
حال الطقس
2026-02-07
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
حال الطقس
2026-02-07
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
0
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
0
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
1
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
2
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
3
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
4
أخبار لبنان
13:08
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
أخبار لبنان
13:08
مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية
5
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
6
فنّ
12:39
وفاة ممثل هوليوودي عن عمر 48 عاما بعد صراع مع السرطان
فنّ
12:39
وفاة ممثل هوليوودي عن عمر 48 عاما بعد صراع مع السرطان
7
اخبار البرامج
16:00
الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين
اخبار البرامج
16:00
الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين
8
اسرار
23:46
اسرار الصحف 13-02-2026
اسرار
23:46
اسرار الصحف 13-02-2026
