توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة حصول عمليّات سلب عدة بقوة السلاح في الآونة الأخيرة، وطالت عددًا من الأشخاص في مناطق جبل لبنان، وذلك بعد استدراجهم عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق خاص بالمثليين، وآخرها كانت عمليّة سلب أحدهم في محلّة النقّاش.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورطين وتوقيفهم.



وبحسب البلاغ، فإنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوياتهم، وهم:



- إ. ك. (مواليد 2007، لبناني)

- ج. إ. (مواليد 2007، لبناني)

- أ. م. (مواليد عام 2009، لبناني) قاصر



وبتاريخ 30-1-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريات الشعبة الأول في محلة سِنّ الفيل، والثاني في زوق مصبح، والثالث في محلّة النقاش.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنّهم قاموا بإنشاء حساب على التطبيق المذكور لاستدراج الأشخاص المثليين إلى منزل جد الأخير في محلّة النقاش، حيث كان يتم تهديدهم بسكاكين المطبخ، وسلبهم ما توفر معهم من مبالغ مالية وغيرها… كما اعترفوا بتعاطي المخدّرات.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين.