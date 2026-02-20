تحطيم وسرقة «مجوهرات سعد العشي» في بولفار زحلة والفاعلون يفرّون بسيارة نيسان ميكرا

أقدم عدد من الشبان يستقلّون سيارة من نوع نيسان ميكرا سوداء اللون على تحطيم واجهة محل "مجوهرات سعد العشي" في بولفار زحلة، وسرقة كمية من الذهب خلال دقائق قليلة، ثم لاذوا بالفرار.