أمن الدولة طلبت من المرشحين لرتبة مأمور متمرن (ذكور وإناث) وجوب تقديم أعلى شهادة علمية حاصلين عليها

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه "يُطلب من جميع المرشحين لرتبة مأمور متمرن(ذكور وإناث) الذين خضعوا للامتحانات الخطية وجوب تقديم أعلى شهادة علمية حاصلين عليها إلى مراكز المديرية العامة لأمن الدولة كلٌّ ضمن نطاق سكنه الجغرافي، ذلك اعتبارًا من تاريخ 24 شباط ولغاية الساعة 12:00 ظهرًا من تاريخ ٢ اذار 2026."



