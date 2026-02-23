الأخبار
توقيف مستلم طرد مخدّرات وضبط مستودع للتخزين والتوزيع في زوق مكايل
أمن وقضاء
2026-02-23 | 12:00
توقيف مستلم طرد مخدّرات وضبط مستودع للتخزين والتوزيع في زوق مكايل
في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة للحدّ من انتشار هذه الآفّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة.
وبعد أن ضبطت عناصر جمارك المطار، طردًا بداخله مواد مخدّرة، بتاريخ ١١-٢-٢٠٢٦، على الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتّحريات الفوريّة التي قام بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، تمكّن من توقيف مستلم الطّرد بعملية نوعيّة وخاطفة، وهو يُدعى:
– ش. ب. (مواليد عام ١٩٨١، لبناني).
ومن خلال التحقيق الفوري ومقاطعة المعطيات التّقنيّة والفنّيّة، تم تحديد مكان المستودع الذي يعتمده لتخزين البضاعة تمهيدًا لتوزيعها على التّجّار والمروّجين، في محلّة زوق مكايل، حيث قامت دوريّة من المكتب المذكور بتفتيشه وضبط كميّة كبيرة ومتنوّعة من المخدّرات:
-أربع علب بلاستيكية skittles تحتوي على حبيبات ملوّنة على شكل "Jelly".
-علبة كرتون ماركة genz في داخلها مسحوق باللون الباج الفاتح.
-أربع علب على شكل بخاخ ماركة puffla في داخلها حبات على شكل سيجارة.
-علبتَين كرتون ماركة trippy snax dubay في داخلها قطعة سيجار.
-ثلاث علب ماركة vs.
-علبة واحدة ماركة Polaris.
-97 حنجور كيتامين.
-93 طبّة تحتوي على الكوكايين لون زهري زنة ٦٥٥ غرام.
-182 طبّة تحتوي على الكوكايين الأبيض زنة ١٢٣٠ غرام.
-67 كيسًا شفّافًا في داخلها حشيشة الكيف زنة ١١٢٥ غرام.
-كف عدد ٤ من مادّة حشيشة الكيف زنة ١٢٧٠ غرام.
-49 كيسًا من النايلون وعلبتين تحتوي على الماريجوانا زنة ١٣٢٥ غرام.
-14 كيسًا من النايلون بداخلهما ٦٤٠ حبة أكستازي.
-5 طبّات بلاستيكيّة تحتوي على مادّة الماشروم زنة ٣٠ غرام.
-30 كيسًا تحتوي على مادّة “شوكو ماشروم” زنة ٧٠٥ غرام.
-عشرين طبّة عليها آثار الكوكايين.
-50 سيجارة الكترونية تحتوي على حشيشة الكيف.
-دفتر ورق لف سجائر عدد ٣.
-ميزان حساس صالح للاستعمال.
-فرامة حشيش.
-أكياس لتوضيب المخدّرات.
-ماكينة vacuum.
-بندقية نوع م٤ مع ممشط عائد لها بداخلها ٢٥ طلقة صالحة للاستعمال، ومبلغ مالي.
وتم ضبط البضاعة وحجز سيّارة عائدة للموقوف، والعمل جار لتوقيف سائر المتورّطين، بالتنسيق مع القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مستلم
مخدّرات
مستودع
للتخزين
والتوزيع
مكايل
التالي
في ملفات الموقوفين الإسلاميين... هذا ما أوضحه مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"
الأمن العام: توقيف متورط بجرائم خطيرة في وادي خالد
السابق
