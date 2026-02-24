الأخبار
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

أمن وقضاء
2026-02-24 | 03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَيْن بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان.

بنتيجة الاستقصاءات والإجراءات الميدانية والاستعلامية، تمّ تحديد هويّة المروّجَين وتوقيفهما بالجرم المشهود في محلّة جبيل، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن جيب غراند شيروكي لون فضّي تمّ ضبطه. وهما:

– م. خ. (مواليد العام 2004، سوري)

– ج. هـ. (مواليد العام 2001، لبناني)

بتفتيشهما والسيّارة تمّ ضبط ما يلي:

/26/ طبّة بداخلها مادّة الباز

/12/ علبة بداخلها مادّة الكوكايين

طبّة واحدة بداخلها مادّة الكوكايين أجنبي

/17/ كيسًا بداخلها مادّة حشيشة الكيف

مبلغ مالي، و3 هواتف خلويّة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نٌسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان.

أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المُختصّ بناءً على إشارة القضاء".

