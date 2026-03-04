مصدر عسكري: لا صحة إطلاقًا لخبر فرض طوق أمني من قبل عناصر حزبيين في محيط الفندق المستهدف في بعبدا

تعليقًا على ما يجري تناقله بشأن طوق أمني فرضه عناصر "حزب الله" حول فندق Comfort في بعبدا بعد استهدافه بغارة إسرائيلية، أكد مصدر عسكري مسؤول أنه لا صحة إطلاقًا لخبر فرض طوق أمني من قبل عناصر حزبيين في محيط الفندق، وأن الوحدات العسكرية هي التي نفذت انتشارًا وطوقًا أمنيٍا في المنطقة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ ومنع اقتراب المواطنين.