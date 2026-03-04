"اليونيفيل": متواجدون على الأرض ونواصل مهامنا في الجنوب على طول الخط الأزرق

أكدت "اليونيفيل" في بيان، "قلقها البالغ إزاء بيان جيش الدفاع الإسرائيلي الأخير، الذي يطالب بإجلاء السكان المدنيين من منطقة عملياتها الى شمال نهر الليطاني".



وأوضحت أنها رصدت "إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ والقذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701"، وقالت: "في منطقة العمليات، رصدت قوات حفظ السلام اليوم، تحركات وأنشطة عسكرية عدة لجيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك قرب الخيام وبيت ليف ويارون وحولا وكفركلا والخربة وكفرشوبا. ويحدث كل ذلك في ظل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية وغيرها من الأنشطة الجوية، ولا يقتصر هذا على انتهاك القرار 1701 فحسب، بل ينتهك أيضا سيادة لبنان ووحدة أراضيه".



أضافت: "لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل متواجدة على الأرض وتواصل مهامها في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. ونظرا لتعقيد الوضع، فقد كيّفت البعثة أنشطتها دعما للقرار 1701، بما في ذلك، وحيثما أمكن، تيسير الدعم الإنساني وحماية المدنيين، وسيتم تعديل البصمة المدنية للبعثة وفقا لذلك".



وجددت "اليونيفيل" دعوتها كل الأطراف الفاعلة إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة الجهود لمنع خروج الوضع الراهن عن السيطرة".