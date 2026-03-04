سرور: الأفران تواصل عملها على كل الأراضي اللبنانية وضمن الإمكانات المتاحة

أعلن رئيس "إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان"، النقيب ناصر سرور، في بيان، أن "بعد المتابعة اليومية مع النقابات والأفران في مختلف المناطق اللبنانية والتنسيق المستمر مع وزارة الاقتصاد والتجارة"، تبين أن "الأفران تواصل عملها بصورة طبيعية في كل الأراضي اللبنانية، بما فيها الجنوب والضاحية والبقاع، وضمن الإمكانات المتاحة".



كما أكد الاتحاد أن "مادتي الطحين والخبز متوافرتان في كل المناطق، وتباع ربطة الخبز وفق السعر الرسمي والوزن المحدد، بموجب القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، ولا وجود لأي احتكار أو حجب متعمد لمادة الخبز تحت طائلة الملاحقة القانونية وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".



كذلك، أعلن أن "مخزون الطحين المتوافر يكفي لشهرين، وقد تم الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط على تأمين مخزون احتياطي من مادة المازوت للأفران لشهرين في حالات الطوارئ القصوى، بما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم انقطاع الرغيف، باعتباره جزءاً أساسياً من الأمن الغذائي الوطني".



ودعا رئيس الاتحاد المواطنين إلى "التحلي بالهدوء وشراء حاجتهم الطبيعية فقط، نظراً إلى كون الخبز مادة طازجة غير قابلة للتخزين"، مؤكداً أن أي ضغط غير مبرر على الأسواق يؤدي إلى إرباك لا مصلحة لأحد فيه.



وقال: "إن اتحاد نقابات الأفران والمخابز سيبقى في حال انعقاد دائم لمواكبة المستجدات، واتخاذ كل ما يلزم قانوناً للحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي وضمان حق المواطنين بالحصول على رغيفهم اليومي بصورة منتظمة وآمنة".