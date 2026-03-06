إرتفاع بأسعار المحروقات

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 90.000 ليرة لبنانية والمازوت 240.000 ليرة.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



البنزين 95 أوكتان: 1.914.000 ليرة



البنزين 98 أوكتان: 1.957.00 ليرة



المازوت: 1.651.000 ليرة



الغاز: 1.417.000 ليرة.