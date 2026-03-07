الأخبار
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية

أمن وقضاء
2026-03-07 | 06:26
مشاهدات عالية
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
0min
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

ليل 6 -7  / 3 /2026، عند الساعة ٢٢:٥٠، رصدت وحدات الجيش ٤ طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة.
على أثر ذلك، نفذت الوحدات العسكرية المختصة تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار.
تخللت الإنزالَ عمليةُ قصف وتمشيط معادٍ لهذه البقعة، تَلاها تبادل لإطلاق النار بين القوة المعادية وأبناء المنطقة بعد انتقال هذه القوة من موقع الإنزال إلى منطقة النبي شيت، فيما استمرت العملية حتى نحو الساعة ٣:٠٠ فجرًا.
وقد استشهد ٣ عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف المعادي العنيف الذي رافق العملية.
تجري المتابعة للوقوف على ملابسات العملية.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش:

رصدنا

إنزالًا

إسرائيلية

الخريبة

بعلبك

الحدود

اللبنانية

السورية

الغارات على صور مستمرة
LBCI السابق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
