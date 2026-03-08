انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا

علمت الـLBCI، أن عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني انتشلت سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – قضاء صيدا، وذلك بعد عمليات بحث ورفع ركام استمرت منذ استهداف المبنى.وتم نقل السيدة فور إخراجها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تتواصل أعمال البحث في المكان تحسبًا لوجود مفقودين آخرين تحت الركام.