LBCI
LBCI

انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا

أمن وقضاء
2026-03-08 | 11:07
انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا
انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا

علمت الـLBCI، أن عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني انتشلت سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – قضاء صيدا، وذلك بعد عمليات بحث ورفع ركام استمرت منذ استهداف المبنى.

وتم نقل السيدة فور إخراجها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تتواصل أعمال البحث في المكان تحسبًا لوجود مفقودين آخرين تحت الركام.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الحياة

الأنقاض

الغازية

قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعي
استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة ليلا... وهدوء حذر في الضاحية الجنوبية
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-25

المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة

LBCI
خبر عاجل
2026-02-09

انتشال جثمان السيدة الأخيرة العالقة تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-24

الصليب الاحمر: سحب إمرأة على قيد الحياة من تحت انقاض المبنى المنهار في القبة

LBCI
خبر عاجل
2026-02-08

عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة

LBCI
أمن وقضاء
12:14

قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعي

LBCI
أمن وقضاء
07:52

استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة ليلا... وهدوء حذر في الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
07:38

تصعيد إسرائيلي عنيف شهده جنوب لبنان... ومجزرة مروّعة في صير الغربية

LBCI
خبر عاجل
05:36

أدرعي يجدد انذاره لسكان جنوب نهر الليطاني: نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني

LBCI
أخبار دولية
11:00

وزير الخارجية الإيراني يطالب ترامب بالاعتذار عن شنّ الحرب

LBCI
آخر الأخبار
14:38

ماكرون: أجريت محادثات مع الرئيس الإيراني وعلى إيران إنهاء إغلاق مضيق هرمز

LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
آخر الأخبار
14:38

ماكرون: شددت على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية على الدول الأخرى في المنطقة

LBCI
حال الطقس
14:55

استقرار جوي مع رياح شمالية باردة

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

استهداف يرجح لعناصر الحرس الثوري في فندق رامادا في الروشة... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

تحت التهديد الإسرائيلي: بدء إجلاء الإيرانيين من لبنان بطائرة روسية

LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أمن وقضاء
03:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
خبر عاجل
01:26

ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة

LBCI
أخبار لبنان
09:42

بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

LBCI
أخبار لبنان
04:17

سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
02:25

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

