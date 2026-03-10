الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أبي رميا وحواط ومارتينوس تابعوا مع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والشؤون أوضاع النازحين الى جبيل
أمن وقضاء
2026-03-10 | 10:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أبي رميا وحواط ومارتينوس تابعوا مع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والشؤون أوضاع النازحين الى جبيل
عقد النائبان سيمون أبي رميا وزياد حواط ورئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس، سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين لبحث أوضاع النازحين إلى قضاء جبيل وتداعيات الحرب.
وكان اجتماع مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، بحث في التسهيلات الاستثنائية الممكن تقديمها للبلديات، طالبين منه "إعطاء المجالس البلدية أذونات استثنائية لصرف الاموال لتأمين الحاجات الأساسية، بهدف تعزيز قدرات البلديات التي يعيقها الروتين الإداري، وذلك لتمكينها من مواجهة الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن تدفق النازحين اللبنانيين الهاربين من الحرب".
وأبلغ وزير الداخلية الوفد بقرار اتخذه مع وزير المالية "لمنح سلف مالية للبلديات لتمكينها من ادارة الأزمة بطريقة فعالة خاصة لجهة لمّ ومعالجة النفايات والسماح بالتعاقد مع عناصر جدد للشرطة البلدية في هذه المرحلة الدقيقة".
كما التقى أبي رميا وحواط ومارتينوس وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بحضور رئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين، وكان عرض لأوضاع النازحين في مراكز الإيواء الرسمية وفي المنازل الخاصة، والذين يُقدر عددهم في قضاء جبيل بنحو 20 ألف نازح. كما تم البحث في سبل تأمين احتياجاتهم الأساسية، من فرش ومستلزمات معيشية يومية ومواد غذائية وصحية.
وأكدت السيد أن "الوزارة ستدعم احتياجات النازحين"، مشيرة إلى أن "دعما ماليا شهريا سيعلن عنه لاحقا لمساندتهم في هذه المرحلة".
وتبلغ الوفد أن "تنسيق ملف النازحين يتم مع الأقضية عبر المحافظين الذين ينسقون مباشرة مع القائمقامين في الأقضية".
وفي إطار متابعة التطورات، عقد أبي رميا وحواط ومارتينوس اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وجرى عرض للتطورات السياسية ولملف النزوح.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
وحواط
ومارتينوس
تابعوا
الحكومة
ووزيري
الداخلية
والشؤون
أوضاع
النازحين
التالي
الحجار تفقد غرفة عمليات الدفاع المدني في فرن الشباك واطلع على جهوزية العناصر في ظل الاعتداءات الإسرائيلية
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-01
وزير الداخلية تابع الأوضاع الأمنية: التوجيهات اللازمة لتسهيل حركة السير أمام الأهالي النازحين
أخبار لبنان
2026-03-01
وزير الداخلية تابع الأوضاع الأمنية: التوجيهات اللازمة لتسهيل حركة السير أمام الأهالي النازحين
0
أخبار لبنان
2026-01-15
وزير الداخلية عرض مع وفد أممي خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين
أخبار لبنان
2026-01-15
وزير الداخلية عرض مع وفد أممي خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين
0
أخبار لبنان
2026-02-23
وزير الداخلية بحث مع شهيب وحكيم وزوار في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية
أخبار لبنان
2026-02-23
وزير الداخلية بحث مع شهيب وحكيم وزوار في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية
0
أخبار لبنان
2026-02-01
أبي رميا من تولوز: لبنان في قلب فرنسا وعلاقة مميزة تربطني بأهل المدينة
أخبار لبنان
2026-02-01
أبي رميا من تولوز: لبنان في قلب فرنسا وعلاقة مميزة تربطني بأهل المدينة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:39
خريش تسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة
أمن وقضاء
12:39
خريش تسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة
0
أمن وقضاء
12:28
جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر
أمن وقضاء
12:28
جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر
0
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
0
أمن وقضاء
10:09
الحجار تفقد غرفة عمليات الدفاع المدني في فرن الشباك واطلع على جهوزية العناصر في ظل الاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
10:09
الحجار تفقد غرفة عمليات الدفاع المدني في فرن الشباك واطلع على جهوزية العناصر في ظل الاعتداءات الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:06
البطريرك الماروني بعد استشهاد الخوري الراعي: ليعمل الجميع على وقف حرب تفرّد بها "حزب الله" ونترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش
أخبار لبنان
06:06
البطريرك الماروني بعد استشهاد الخوري الراعي: ليعمل الجميع على وقف حرب تفرّد بها "حزب الله" ونترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش
0
أخبار لبنان
2026-03-08
في بلدة تفاحتا... استهداف أحد المباني وسقوط شهداء
أخبار لبنان
2026-03-08
في بلدة تفاحتا... استهداف أحد المباني وسقوط شهداء
0
أخبار لبنان
2026-03-06
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
أخبار لبنان
2026-03-06
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
0
أخبار لبنان
2026-03-07
الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية
أخبار لبنان
2026-03-07
الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:51
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
أمن وقضاء
09:51
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
0
أخبار دولية
09:45
إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها
أخبار دولية
09:45
إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها
0
تقارير نشرة الاخبار
09:40
إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
09:40
إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…
0
أخبار لبنان
09:39
تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت
أخبار لبنان
09:39
تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
09:35
تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...
تقارير نشرة الاخبار
09:35
تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...
0
تقارير نشرة الاخبار
09:32
نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
09:32
نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
09:30
غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...
تقارير نشرة الاخبار
09:30
غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...
0
أخبار لبنان
09:25
جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
أخبار لبنان
09:25
جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:48
لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟
تقارير نشرة الاخبار
08:48
لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
2
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
3
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
4
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
5
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
6
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
7
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
8
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More