غرفة إدارة الكوارث في عكار: 8101 نازح موزعين على 19 مركز ايواء في المحافظة

أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، أنه بناء على المعلومات الصادرة من غرف العمليات في اتحادات البلديات والبلديات وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية في مراكز الايواء، بلغ العدد الاجمالي للنازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في 10 أذار 2026، المجموع العام للعائلات 2167 ، والمجموع العام للأفراد 8101 موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة على الشكل التالي:



- خارج مراكز الايواء: عدد العائلات 1846، وعدد النازحين 7126



- داخل مراكز الإيواء : عدد العائلات 256، وعدد النازحين 975.



وبلغ عدد مراكز الإيواء حتى اليوم 19 مركزا في المحافظة، منها 10 مراكز وصلت قدرتها الاستيعابية القصوى.



وخصصت غرفة ادارة الكوارث أرقام هواتف: 79/303470 - 79/303476 لتسهيل التواصل مع النازحين وأصحاب المصلحة المعنيين في أزمة النزوح.