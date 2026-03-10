الصليب الأحمر اللبناني استنكر ما تعرضت له طواقمه خلال الإستجابة الإنسانية

اعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان انه "يشعر بقلق بالغ جراء ما لحق بطواقمه الإسعافية، من إصابات خلال تأدية المهمات الإنسانية، إذ يتم قصف المواقع، خلال تواجد المسعفين فيها لإخلاء المصابين، مما يعرضهم لخطر شديد، وقد أصيب 4 مسعفين بجروح في موقعين، حيث أصيب مسعفان إثنان بجروح ليل السبت 7 آذار في أرنون الشقيف (النبيطة - الجنوب)، كما أصيب مسعفان إثنان ليل الإثنين 9 آذار في مجدل زون (صور ـ الجنوب)، علماً أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر الحامية من جميع الجهات المرئية بشكل واضح مع إنارة الشارة على السيارات، وكما هو معتمد في جميع المهمات التي تنفذها طواقم الصليب الأحمر اللبناني في المناطق الحدودية في الجنوب، يتم التنسيق والقيام بالإتصالات اللازمة مع قوات اليونيفل، من أجل تأمين المسار الآمن للوصول وللحماية، مع إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر".



واستنكر ودان بشدة "ما حدث لمسعفينا المتطوعين الذين يقومون بواجبهم الإنساني، وهم ملتزمون بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وخاصة الحياد وعدم التحيز والإستقلالية والإنسانية، وإن ما تعرضت له فرق الإسعاف هو استمرار للخروقات الواضحة والصريحة لقواعد القانون الدولي الانساني والمواثيق الأممية، وقرارات المؤتمرات الدولية التي تشدد على تحييد الفرق الطبية والإغاثية العاملة في الميدان في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة، وعدم تعريضها للخطر، وذلك من أجل متابعة أعمال الإنقاذ والإسعاف الطارىء ، إضافة إلى ذلك يحظر القانون الدولي الانساني استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والصحية".



وطالب بـ"بذل كل الجهود والمساعي، من أجل حماية الطواقم الاسعافية وتسهيل مهماتهم في أعمال الإنقاذ والوصول الآمن إلى المصابين لحين النقل إلى المستشفى والعودة إلى المراكز آمنين، وفق قواعد وبنود القانون الدولي الإنساني، لا سيما المدرجة في إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها، والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، كما يذكر الصليب الأحمر اللبناني المنظمات والهيئات الدولية كافة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بدورهم بالضغط من أجل الإلتزام بتلك الإتفاقيات وبذل ما يلزم من أجل العمل بموجبها.إن طواقم الصليب الأحمر اللبناني، ومنذ بدء العمليات العدائية تبذل كل جهودها، في المناطق التي تتعرض للإستهداف، من أجل إسعاف المصابين، وفق الأصول والقواعد المعتمدة في النزعات المسلحة والحروب، ويتم ذلك بتنسيق كامل وتواصل دائم في كل المهمات، بين الصليب الأحمر اللبناني وفريق الإرتباط باليونيفيل، علماً أنه يتم إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطات الرسمية".