إنطلاق طائرة المساعدات الإنسانية CMA CGM من مطار شارل ديغول إلى لبنان

واكب السفير اللبناني في باريس ربيع الشاعر انطلاق طائرة المساعدات الإنسانية CMA CGM من مطار شارل ديغول إلى لبنان والمحملة ٦٠ طنا من المساعدات الإنسانية.



وقد حضر عمليات الانطلاق وزيري النقل والتجارة الدولية الفرنسيين فيليب تابارو ونيكولا فوريسييه.



وكانت فرصة للسفير اللبناني لشكر الدولة الفرنسية على وقوفها الدائم إلى جانب الدولة اللبنانية في كل الأزمات وشكر ايضا مؤسسة CMA CGM بشخص رئيسة مجلس ادارتها تانيا سعادة على وفائها والتزامها بتأمين المساعدات للشعب اللبناني.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات مقدمة من Fondation CMA CGM.