إستهدافات متعددة طالت مدينة بيروت... هذه التفاصيل

بعد ليلة شهدت استهادافات متعددة لمدينة بيروت، وصل العدوان أمس إلى مناطق النبعة وبرج حمود، حيث أغار الجيش الإسرائيلي على عدد المنازل، قبل أن يكرر تهديداته بضرب الضاحية الجنوبية.



