التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 831882

صدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، تقريرها اليومي (مرفقا) حول أعداد النازحين والشهداء والجرحى، وجاء فيه:



مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 619



إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيًّا: 831,882



العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 132,419



العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 33,902



الأعمال العدائيّة: 1,928



الخسائر البشريّة/ الإصابات (التعداد اليومي):



الشهداء: 53



الجرحى: 76



الخسائر البشريّة/ الإصابات (التعداد التراكمي):



الشهداء: 826



الجرحى: 2,009