الخارجية دانت استهداف "اليونيفيل" وذكرت بقرار حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ"حزب الله"

أمن وقضاء
2026-03-16 | 02:44
مشاهدات عالية
الخارجية دانت استهداف "اليونيفيل" وذكرت بقرار حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ"حزب الله"
2min
الخارجية دانت استهداف "اليونيفيل" وذكرت بقرار حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ"حزب الله"

دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان "بأشدّ وأقسى العبارات إطلاق النار الذي استهدف قوّات الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم الأحد 15 آذار 2026 في ثلاثة حوادث منفصلة أثناء قيامها بدوريّات اعتياديّة قرب قواعدها في ياطر ودير كيفا وقلاويه"، واعتبرت ان "هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوّات حفظ السلام يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، علماً أنّ لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، الحقّ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أيّ محاولات لمنعها بالقوّة من تنفيذ مهامها".

وعبرت الوزارة عن "تضامن لبنان الكامل والثابت مع "اليونيفيل" وقيادتها والدول المساهمة فيها"، مؤكّدةً "تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤدّيه هذه القوّات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان".

وذكّرت "بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار 2026 بحظر الأنشطة العسكريّة والأمنيّة لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانيّة"، مؤكّدةً أن "قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه: لن يُسمح لأيّ جماعة مسلّحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة".

وأشارت إلى أن "الدولة اللبنانيّة تؤكد عزمها الثابت على فرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسّساتها الشرعيّة، حمايةً للبنان وصوناً لأمنه ولمصالح شعبه". 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

استهداف

"اليونيفيل"

وذكرت

بقرار

الأنشطة

الأمنية

والعسكرية

لـ"حزب

الله"

LBCI
أمن وقضاء
02:37

هدوء حذر في صور... هذه الصورة

LBCI
خبر عاجل
02:04

الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:36

قصف مدفعي ليلًا في النبطية... هذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
2026-03-14

الخارجية الفرنسية: "لا خطة فرنسية" لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله

