الخارجية دانت استهداف "اليونيفيل" وذكرت بقرار حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ"حزب الله"
أمن وقضاء
2026-03-16 | 02:44
الخارجية دانت استهداف "اليونيفيل" وذكرت بقرار حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ"حزب الله"
دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان "بأشدّ وأقسى العبارات إطلاق النار الذي استهدف قوّات الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم الأحد 15 آذار 2026 في ثلاثة حوادث منفصلة أثناء قيامها بدوريّات اعتياديّة قرب قواعدها في ياطر ودير كيفا وقلاويه"، واعتبرت ان "هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوّات حفظ السلام يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، علماً أنّ لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، الحقّ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أيّ محاولات لمنعها بالقوّة من تنفيذ مهامها".
وعبرت الوزارة عن "تضامن لبنان الكامل والثابت مع "اليونيفيل" وقيادتها والدول المساهمة فيها"، مؤكّدةً "تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤدّيه هذه القوّات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان".
وذكّرت "بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار 2026 بحظر الأنشطة العسكريّة والأمنيّة لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانيّة"، مؤكّدةً أن "قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه: لن يُسمح لأيّ جماعة مسلّحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة".
وأشارت إلى أن "الدولة اللبنانيّة تؤكد عزمها الثابت على فرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسّساتها الشرعيّة، حمايةً للبنان وصوناً لأمنه ولمصالح شعبه".
أخبار لبنان
2026-03-14
الإمارات تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد دعمها لقرار لبنان حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله
آخر الأخبار
2026-03-08
سلام لـ "لوريان لوجور": اذا تحول حزب الله بالكامل الى حزب سياسي واوقف انشطته العسكرية والامنية التي لم يعد بالامكان التسامح معها فلا مشكلة لدينا معه
أخبار لبنان
2026-03-07
وزارة الخارجية تستنكر استهداف "اليونيفيل": انتهاك خطير للقانون الدولي
أخبار لبنان
2026-03-10
"حزب الله": استهداف تجمعات للعدو والتصدي لمحاولات تسلل فجرا
أمن وقضاء
02:37
هدوء حذر في صور... هذه الصورة
خبر عاجل
02:04
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان
أمن وقضاء
01:36
قصف مدفعي ليلًا في النبطية... هذه التفاصيل
خبر عاجل
2026-03-14
الخارجية الفرنسية: "لا خطة فرنسية" لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله
خبر عاجل
2026-03-15
الجيش الاسرائيلي: حزب الله يقوم بوضع بنيته التحتية بشكل منهجي بين تجمعات سكانية في مناطق مدنية في أنحاء لبنان
خبر عاجل
2026-03-15
الجيش الإسرائيلي: بدأنا قبل وقت قصير موجة غارات واسعة استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في غرب إيران
أخبار لبنان
2026-03-12
سلام: هي حرب لم نردها... ونعمل على مدار الساعة من أجل وقفها
أخبار لبنان
2026-03-14
هكذا بدت النبطية صباحًا...
أخبار لبنان
05:29
إنتهاء لقاء بري وماغرو... وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
02:37
هدوء حذر في صور... هذه الصورة
أمن وقضاء
01:36
قصف مدفعي ليلًا في النبطية... هذه التفاصيل
آخر الأخبار
01:10
هدوء حذر يسيطر على الضاحية الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
18:27
الشتاء والعواصف: وجع النازحين الجديد!
أخبار لبنان
14:48
عام على غيابها... قداس لراحة نفس الاعلامية الزميلة هدى شديد
تقارير نشرة الاخبار
14:46
بين حرب البلد وحرب الجسد!
تقارير نشرة الاخبار
14:44
اليكم تفاصيل الاعتداءات الاسرائيلية اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مسيّرة إسرائيلية بنسخة إيرانية...
1
تقارير نشرة الاخبار
14:46
بين حرب البلد وحرب الجسد!
أخبار لبنان
12:59
كهرباء لبنان: إعادة ربط المجموعات الإنتاجية على الشبكة الكهربائية تدريجيًا بعد انفصالها جراء تردي الأحول الجوية
أخبار لبنان
16:52
مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا
أخبار لبنان
06:22
استمرار تعليق الدروس في "اللبنانية" حتى مساء يوم غد الاثنين ووقفة تضامنية الثلاثاء
أمن وقضاء
01:36
قصف مدفعي ليلًا في النبطية... هذه التفاصيل
خبر عاجل
02:04
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان
أخبار دولية
01:03
ترامب: الحق في إعادة فرض الرسوم الجمركية وأحذر الناتو ونجري محادثات مع إيران
آخر الأخبار
01:35
الإذاعة الإسرائيلية: الجيش سيطلب من الحكومة المصادقة على رفع عديد قوات الاحتياط إلى 450 ألف جندي والخطوة تأتي في إطار الاستعداد لعملية برية واسعة في لبنان
