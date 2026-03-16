مصدر قضائي لـ"أ.ف.ب": مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يدّعي على 4 عناصر من حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة

2026-03-16 | 10:10
مصدر قضائي لـ"أ.ف.ب": مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يدّعي على 4 عناصر من حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة

ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على أربعة عناصر من حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة، وفق ما أفاد مصدر قضائي، على خلفية قرار السلطات حظر نشاطات الحزب العسكرية بعد إطلاقه صواريخ على إسرائيل.
     
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن القاضي كلود غانم "ادعى على أربعة عناصر من حزب الله، أُوقف اثنان منهم خلال نقلهما صواريخ باتجاه جنوب لبنان، فيما ضُبط الآخران بحوزتهما أسلحة حربية غير مرخّصة".
     
وأحال غانم الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الأول في بيروت غادة أبو علوان، طالبا استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
     

المحكمة العسكرية

حزب الله

أسلحة

كاتس: لن يعود سكان جنوب الليطاني لمنازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل
LBCI
خبر عاجل
2026-03-09

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية الدائمة حكمت على ثلاثة من عناصر حزب الله بغرامة مالية قدرها ٩٠٠ ألف ليرة لبنانية لكل منهم بجرم حيازة ونقل أسلحة بالاضافة الى مصادرة المضبوطات

LBCI
خبر عاجل
2026-03-08

معلومات للـLBCI: جلسة المحاكمة لثلاثة من عناصر حزب الله أمام المحكمة العسكرية كانت سريعة الجمعة وعندما سُئل الموقوفون عن سبب حملهم السلاح والقنابل أجابوا "نحن في حزب الله"

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

وزير العدل تواصل مع المدعي العام التمييزيّ ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي كلّف الأجهزة الأمنية بالعمل على توقيف مطلقي الصواريخ ومحرّضيهم بصورة فورية وسوقهم إلى النيابة العامة العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-09

المحكمة العسكرية تحاكم عناصر من حزب الله... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:43

كاتس: لن يعود سكان جنوب الليطاني لمنازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
02:44

الخارجية دانت استهداف "اليونيفيل" وذكرت بقرار حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ"حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
02:37

هدوء حذر في صور... هذه الصورة

LBCI
خبر عاجل
02:04

الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-10

عون تلقى اتصالا من الشرع واتفقا على تفعيل التنسيق والتشاور لاسيما لجهة ضبط الحدود لمنع اي تفلت

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-13

الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد

LBCI
خبر عاجل
07:42

وزير الدفاع الإسرائيلي: أنا ونتنياهو وجهنا الجيش بهدم البنية التحتية الإرهابية في القرى الحدودية تمامًا كما في رفح وبيت حانون

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

عضو بالبرلمان الكوريّ الجنوبيّ لـ"سي إن إن": 7 ناقلات نفط تحمل إمدادات حيويّة لنا غير قادرة على عبور مضيق هرمز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ملايين الإسرائيليين في الملاجئ... وتوغل بري في لبنان لفرض منطقة عازلة

LBCI
أخبار دولية
14:19

وزير الخارجية الإيراني يعلق على لجوء واشنطن إلى دول أخرى لفتح مضيق هرمز

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:18

مقدمة النشرة المسائية 16-3-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

المارينز إلى الخليج… هل يبدأ فصل الحرب البرية في مضيق هرمز؟

LBCI
أخبار دولية
12:36

ترامب ينتقد افتقار بعض الدول إلى "الحماسة" للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:17

في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:13

القرى المسيحية الحدودية: واقع صعب وجولة للسفير البابويّ

LBCI
أخبار لبنان
08:13

إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم

LBCI
أخبار دولية
10:56

رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…

LBCI
خبر عاجل
07:42

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن رحلات الشركة من 17 ولغاية 19 الحالي

LBCI
أخبار لبنان
10:47

"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

بين حرب البلد وحرب الجسد!

LBCI
أخبار لبنان
16:52

مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:17

في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:29

الجيش الإسرائيلي: تدمير مخزن أسلحة لحزب الله

