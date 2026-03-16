مصدر قضائي لـ"أ.ف.ب": مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يدّعي على 4 عناصر من حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة

ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على أربعة عناصر من حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة، وفق ما أفاد مصدر قضائي، على خلفية قرار السلطات حظر نشاطات الحزب العسكرية بعد إطلاقه صواريخ على إسرائيل.



وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن القاضي كلود غانم "ادعى على أربعة عناصر من حزب الله، أُوقف اثنان منهم خلال نقلهما صواريخ باتجاه جنوب لبنان، فيما ضُبط الآخران بحوزتهما أسلحة حربية غير مرخّصة".



وأحال غانم الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الأول في بيروت غادة أبو علوان، طالبا استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

