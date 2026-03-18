الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومصادرة الأسلحة في مختلف المناطق اللبنانية وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (ه.ع.) في منطقة عرمون - عاليه، وأوقفته لحيازته أسلحة وذخائر حربية وصادرت كمية منها، إضافةً إلى أجهزة إلكترونية.



وأفادت في بيان، بأن دورية أخرى أوقفت في منطقة بشامون - عاليه المواطن (ا.ص.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وتهديده السكان بقوة السلاح، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.



وبحسب البيان، فإن دورية أخرى دهمت في منطقة ببنين – عكار منزل المواطن (م.ع.) وأوقفت زوجته السورية (ص.ل.) لإقدامها على الاتجار بالمخدرات وترويجها برفقة زوجها، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف ومادة السيلفيا والحبوب المخدرة بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.