أدرعي: الفرقة 162 استكملت استعداداتها للعمل في الجبهة الشمالية

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الفرقة 162 استكملت استعداداتها للعمل في الجبهة الشمالية.



وقال عبر "إكس": "بعد نحو عامين من القتال في قطاع غزة وتنفيذ عدد من التدريبات التي تم تحديدها مسبقًا ضمن خطة التدريبات السنوية لعام 2026 استكملت الفرقة 162 استعداداتها للعمل على الجبهة الشمالية وفقًا لتقييم الوضع".



وأضاف: "قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل العمل للدفاع عن سكان الشمال وتعزيز خط الدفاع الأمامي، ومن تعاظم قوة حزب الله وإعادة إعماره".