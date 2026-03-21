أدرعي: الفرقة 162 استكملت استعداداتها للعمل في الجبهة الشمالية

#عاجل ‼️الفرقة 162 استكملت استعداداتها للعمل في الجبهة الشمالية
⭕️بعد نحو عامين من القتال في قطاع غزة وتنفيذ عدد من التدريبات التي تم تحديدها مسبقًا ضمن خطة التدريبات السنوية لعام 2026 استكملت الفرقة 162 استعداداتها للعمل على الجبهة الشمالية وفقًا لتقييم الوضع.
⭕️قوات جيش… pic.twitter.com/1uFf3JzT4p
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 21, 2026
