قوى الأمن: توخي الحذر على المسلك الغربي لجسر الكازينو باتّجاه بيروت بسبب تصدّع أعمدة الباطون والواقي الحديدي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 21-3-2026 وعلى أوتوستراد طبرجا – المسلك الغربي، تحديدًا ضهر جسر الكازينو، حصل حادث اصطدام فان بالواقي الحديدي للجهة اليمنى.

وأوضحت أنه قد نتج عن الحادث أضرار بالأملاك العامّة، أدّت إلى تحطّم وتصدّع بأعمدة الباطون، والتواء الواقي الحديدي لجهة الوادي المرتفع، على نحو يشكّل خطرًا على السيّارات في حال الاصطدام به.

وقد تمّ إعلام وزارة الأشغال بغية معالجة الأمر.

وطلبت المديرية من المواطنين:

– توخّي الحذر الشديد عند قيادتهم في المكان، إلى حين إصلاح الطريق وفق ما كانت عليه.

– التقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير الموضوعة لهذه الغاية، لما فيه ضمان للسلامة المرورية.