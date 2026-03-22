رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
وزارة الأشغال: المعلومات المتداولة حول تضرر أعمدة جسر الكازينو غير دقيقة
أمن وقضاء
2026-03-22 | 15:30
مشاهدات عالية
وزارة الأشغال: المعلومات المتداولة حول تضرر أعمدة جسر الكازينو غير دقيقة
أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بيانًا توضيحيًا لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تصدّعات في أعمدة جسر الكازينو على المسلك الغربي باتجاه بيروت.
وأكدت وزارة الأشغال في البيان أن ما يلي:
"أولاً: إن المعلومات المتداولة حول تضرر أعمدة الجسر غير دقيقة. وقد أظهرت الكشوفات الميدانية التي أجرتها الفرق الفنية المختصة في الوزارة أن الأعمدة سليمة بالكامل، ولم تتعرض لأي تصدّع أو ضرر إنشائي.
ثانياً: إن الحادثة التي وقعت قرابة الساعة 5:40 من بعد ظهر يوم السبت تمثّلت باصطدام مركبة بالدرابزين الحديدي، ما أدى إلى تضرره في موقع الحادث، من دون أي تأثير على السلامة الإنشائية للجسر.
ثالثاً: باشرت الفرق المعنية معالجة الأضرار في الواقي الحديدي، وتم وضع حواجز إسمنتية مؤقتة في موقع الحادث، ريثما تُستكمل الأعمال المطلوبة، وذلك لضمان سلامة المرور."
وعليه، دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الدقة في تداول المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، تفادياً لإثارة القلق غير المبرر.
كما أكدت استمرارها في مراقبة وصيانة شبكة الطرق والجسور، بما يضمن السلامة العامة.
خبر عاجل
2026-03-12
المعلومات المتداولة عن استهداف في منطقة غزير – كسروان غير صحيحة
خبر عاجل
2026-03-12
المعلومات المتداولة عن استهداف في منطقة غزير – كسروان غير صحيحة
0
أمن وقضاء
2026-03-21
قوى الأمن: توخي الحذر على المسلك الغربي لجسر الكازينو باتّجاه بيروت بسبب تصدّع أعمدة الباطون والواقي الحديدي
أمن وقضاء
2026-03-21
قوى الأمن: توخي الحذر على المسلك الغربي لجسر الكازينو باتّجاه بيروت بسبب تصدّع أعمدة الباطون والواقي الحديدي
0
أخبار لبنان
2026-02-13
وزارة الأشغال بدأت رفع الأضرار بعد انهيار صخري على أوتوستراد جسر بالما
أخبار لبنان
2026-02-13
وزارة الأشغال بدأت رفع الأضرار بعد انهيار صخري على أوتوستراد جسر بالما
0
أخبار لبنان
2026-02-05
هذا ما أوضحته وزارة الاشغال حول ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد
أخبار لبنان
2026-02-05
هذا ما أوضحته وزارة الاشغال حول ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:40
بلدية كوكبا: طلبنا من العائلات النازحة مغادرة البلدة حمايةً لها ولأبناء البلدة
أمن وقضاء
16:40
بلدية كوكبا: طلبنا من العائلات النازحة مغادرة البلدة حمايةً لها ولأبناء البلدة
0
أمن وقضاء
16:10
الجيش الإسرائيلي: دمرنا معبرًا فوق نهر الليطاني استخدمه عناصر حزب الله للتنقل من شمال الليطاني إلى جنوبه
أمن وقضاء
16:10
الجيش الإسرائيلي: دمرنا معبرًا فوق نهر الليطاني استخدمه عناصر حزب الله للتنقل من شمال الليطاني إلى جنوبه
0
أمن وقضاء
14:39
من ملعب إلى مخيّم… المدينة الرياضية على خطّ النزوح
أمن وقضاء
14:39
من ملعب إلى مخيّم… المدينة الرياضية على خطّ النزوح
0
أخبار دولية
14:34
إسرائيل تبحث عن ممرّات طاقة… ولبنان كان في قلبها
أخبار دولية
14:34
إسرائيل تبحث عن ممرّات طاقة… ولبنان كان في قلبها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-18
وزارة الدفاع السعودية تقول إنها اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من منشأة طاقة في المنطقة الشرقية
آخر الأخبار
2026-03-18
وزارة الدفاع السعودية تقول إنها اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من منشأة طاقة في المنطقة الشرقية
0
أخبار دولية
2026-02-16
مفوضة أوروبية ستحضر بصفة مراقب اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
أخبار دولية
2026-02-16
مفوضة أوروبية ستحضر بصفة مراقب اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
0
آخر الأخبار
14:48
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم ويرعون بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان
آخر الأخبار
14:48
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم ويرعون بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان
0
منوعات
2026-01-09
"هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من الطبيعة الأم"... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44 (فيديو)
منوعات
2026-01-09
"هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من الطبيعة الأم"... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44 (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:51
سلام: لن نسمح باستخدام لبنان منصة للإضرار بالدول العربية... والدولة تبقى الملاذ الوحيد
أخبار لبنان
15:51
سلام: لن نسمح باستخدام لبنان منصة للإضرار بالدول العربية... والدولة تبقى الملاذ الوحيد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
سيناريو عزل البقاع عن الجنوب وارد لكن صعب
تقارير نشرة الاخبار
14:44
سيناريو عزل البقاع عن الجنوب وارد لكن صعب
0
أخبار دولية
14:41
مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة: إما فتح مضيق هرمز بالقوة وإما ترك المهمة للآخرين
أخبار دولية
14:41
مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة: إما فتح مضيق هرمز بالقوة وإما ترك المهمة للآخرين
0
أمن وقضاء
14:39
من ملعب إلى مخيّم… المدينة الرياضية على خطّ النزوح
أمن وقضاء
14:39
من ملعب إلى مخيّم… المدينة الرياضية على خطّ النزوح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
اسرائيل تتوغّل ببطء جنوبا وسط تصدٍّ من حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:38
اسرائيل تتوغّل ببطء جنوبا وسط تصدٍّ من حزب الله
0
أخبار دولية
14:35
22 دولة تبدي استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز... وروته يحدد إطار عمل هذا التحالف
أخبار دولية
14:35
22 دولة تبدي استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز... وروته يحدد إطار عمل هذا التحالف
0
أخبار دولية
14:34
إسرائيل تبحث عن ممرّات طاقة… ولبنان كان في قلبها
أخبار دولية
14:34
إسرائيل تبحث عن ممرّات طاقة… ولبنان كان في قلبها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
إسرائيل تسعى لعزل جنوب لبنان… تدمير الجسور وتصعيد على الجبهات
تقارير نشرة الاخبار
14:30
إسرائيل تسعى لعزل جنوب لبنان… تدمير الجسور وتصعيد على الجبهات
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:24
مقدمة النشرة المسائية 22-3-2026
أخبار لبنان
02:01
الجيش الاسرائيلي: دهم مبان عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان والعثور على وسائل قتالية
أخبار لبنان
02:01
الجيش الاسرائيلي: دهم مبان عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان والعثور على وسائل قتالية
2
05:26
أدرعي: سنهاجم جسر القاسمية - جسر الأوتوستراد الساحلي وندعو المدنيين إلى التوجه شمال نهر الزهراني
أمن وقضاء
05:26
أدرعي: سنهاجم جسر القاسمية - جسر الأوتوستراد الساحلي وندعو المدنيين إلى التوجه شمال نهر الزهراني
3
13:22
وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء: الموقع في الكرنتينا يتم تجهيزه كإجراء احتياطي وليس للإستخدام الفوري
خبر عاجل
13:22
وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء: الموقع في الكرنتينا يتم تجهيزه كإجراء احتياطي وليس للإستخدام الفوري
4
08:08
أدرعي: قضينا على قائد القوات الخاصة في وحدة قوة الرضوان وعلى عناصر إضافية من حزب الله
أمن وقضاء
08:08
أدرعي: قضينا على قائد القوات الخاصة في وحدة قوة الرضوان وعلى عناصر إضافية من حزب الله
5
05:54
أدرعي: قضينا على مسؤول بارز في منظومة التمويل التابعة لحماس في لبنان
أخبار لبنان
05:54
أدرعي: قضينا على مسؤول بارز في منظومة التمويل التابعة لحماس في لبنان
6
02:55
منخفض جوي بارد مستمر...
حال الطقس
02:55
منخفض جوي بارد مستمر...
7
16:10
الجيش الإسرائيلي: دمرنا معبرًا فوق نهر الليطاني استخدمه عناصر حزب الله للتنقل من شمال الليطاني إلى جنوبه
أمن وقضاء
16:10
الجيش الإسرائيلي: دمرنا معبرًا فوق نهر الليطاني استخدمه عناصر حزب الله للتنقل من شمال الليطاني إلى جنوبه
8
15:30
وزارة الأشغال: المعلومات المتداولة حول تضرر أعمدة جسر الكازينو غير دقيقة
