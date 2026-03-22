بلدية كوكبا: طلبنا من العائلات النازحة مغادرة البلدة حمايةً لها ولأبناء البلدة

أصدرت بلدية كوكبا - قضاء حاصبيا بيانًا جاء فيه:



"بلدية كوكبا كانت عام 2023 السبّاقة في قضاء حاصبيا بإستقبال الأخوة النازحين من البلدات المجاورة، وهي لهذا الأمر فتحت مركزي إيواء استقبلت فيهما العديد من العائلات واستمرّ هذا الإيواء حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.



عند تجدّد الحرب في آذار الحالي، عادت بعض العائلات إلى المنازل التي كانت استأجرتها خلال حرب ال 2023 واستقرّت مجدداً في هذه المنازل، وكانت أبواب كوكبا مشرّعة إنسانياً لهذا النزوح المتجدّد.



تلقّينا إتصالاً من الجانب الإسرائيلي يحذّرنا من وجود العائلات النازحة تحت "طائلة المسؤولية" ما اضطرّنا، وبعد إعلام السلطات اللبنانية، من إتخاذ القرار المرّ بالطلب من هذه العائلات مغادرة البلدة حمايةً لها ولأبناء البلدة.



إنّ قرار طلب الإخلاء كان ملزماً لنا لحماية العائلات النازحة والعائلات الصامدة على حدّ سواء. حمى الله لبنان".